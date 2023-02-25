В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на 38% - ЛУН

За 2022 год в Украине введено в эксплуатацию 7 110 224 квадратных метра жилья, что на 38% меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится в пресс-релизе ЛУН.

Отмечается, что по официальным подсчетам в Украине за 2022 год появилось 74 312 квартир в многоквартирных домах и 18 281 частный дом.

Больше всего новых квартир сдали в Киевской области - 15 554.

По данным ЛУН, исторически лидером по новому строительству была Киевская область, и за год войны она завершила на 29% меньше новых метров по сравнению с предыдущим годом, что можно считать достаточно удачным результатом.

Рекордсмены по количеству новых частных домов:

Киевская область - 4132

Львовская - 1816

Волынская - 1391

Закарпатская - 1365

Ровенская - 1301

"В Киеве ввели в эксплуатацию в 2 раза меньше жилья, чем годом ранее - 0.9 млн м² против 1.96 млн м² в 2021. Несмотря на войну в административных границах столицы за 2022 год появилось 100 новых частных домов со средней площадью 373 м²", - говорится в сообщении.