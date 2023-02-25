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В 2022 году строительство нового жилья в Украине сократилось на 38% - ЛУН

Суббота, 25 февраля 2023, 17:31 - Игорь Пилипив

За 2022 год в Украине введено в эксплуатацию 7 110 224 квадратных метра жилья, что на 38% меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится в пресс-релизе ЛУН.

Отмечается, что по официальным подсчетам в Украине за 2022 год появилось 74 312 квартир в многоквартирных домах и 18 281 частный дом. 

Больше всего новых квартир сдали в Киевской области - 15 554.

По данным ЛУН, исторически лидером по новому строительству была Киевская область, и за год войны она завершила на 29% меньше новых метров по сравнению с предыдущим годом, что можно считать достаточно удачным результатом.

Рекордсмены по количеству новых частных домов:

  • Киевская область - 4132
  • Львовская - 1816
  • Волынская - 1391
  • Закарпатская - 1365
  • Ровенская - 1301

"В Киеве ввели в эксплуатацию в 2 раза меньше жилья, чем годом ранее - 0.9 млн м² против 1.96 млн м² в 2021. Несмотря на войну в административных границах столицы за 2022 год появилось 100 новых частных домов со средней площадью 373 м²", - говорится в сообщении. 

Рекордсменами по количеству новых квартир стали:

  • Киевская область - 15 554
  • Киев - 13 898
  • Одесская область - 10 295
  • Львовская область - 6873
  • Винницкая область - 4849

Отмечается, что лучшие результаты "год к году" показали: Полтавская область +48% новых квадратных метров, Винницкая - +11% и Черниговская - +7%.

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Напомним:

За 9 месяцев 2022 года общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), сократилась вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

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