Будівництво нового житла в Україні скоротилось вдвічі – Держстат

За 9 місяців 2022 року загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), скоротилась вдвічі у порівнянні з відповідним періодом 2021 року.

Про це свідчать дані Держстату.

Так, загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт, скоротилась до 5,2 млн кв.м.

При цьому, за січень-вересень цього року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків, за даними Держстату, становила 5,09 млн кв.м. - 97% від обсягу.

Водночас кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках за вказаний період - 68,1 тис - це у 1,8 раза менше, ніж минулого року.

За даними Держстату, у Києві за 9 місяців 2022 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 77% до січня-вересня 2021 року - до 654 тис кв. м.

У Київській області - на 29%, до 1,4 млн кв. м.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому на Львівщині обсяг нового будівництва скоротився на 12% до минулого року - до 771,2 тис кв. м.

У Хмельницькій області - зменшився на 48%, до 266,2 тис кв. м., на Одещині - "мінус" 80%, до 227,8 тис кв. м; у Харківській - "мінус" 67%, до 213,4 тис кв. м.

Економічна правда