СБУ разоблачила на взятках руководителя лаборатории Одесской таможни

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сбу Служба безопасности разоблачила на коррупции начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Чиновник наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов. За взятки чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий при исследованиях качества иностранных товаров, ввозимых в Украину", - говорится в сообщении. Также чиновник "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы. Отмечается, что за каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал 300 долл. Ежедневно через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, которые переправляли иностранную продукцию в Украину. "Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте во время получения очередной взятки.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", - сообщают в СБУ.

Напомним:

Служба безопасности Украины разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине.