Meta представила собственную языковую модель искусственного интеллекта LLaMA

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Meta Platforms объявила, что выпускает для исследователей новую большую языковую модель LLaMA, присоединившись к гонке между Microsoft и Google по развитию искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters.

LLaMA от Meta, сокращенно от Large Language Model Meta AI, будет доступна по некоммерческой лицензии для исследователей и организаций, связанных с правительством, гражданским обществом и научными кругами, говорится в блоге компании.

Модель, которая, по словам Meta, требует "гораздо меньших" вычислительных мощностей, чем предыдущие предложения, обучается на 20 языках с акцентом на языки с латинским и кириллическим алфавитами.

Цель заявила, что LLaMA может превзойти конкурентов, которые изучают больше параметров или переменных, которые учитывает алгоритм.

В частности, версия LLaMA с 13 миллиардами параметров может превзойти GPT-3, недавнего предшественника модели, на которой построен ChatGPT.

Представитель Meta объяснил производительность большим количеством "более чистых" данных и "архитектурными улучшениями" в модели, которые повысили стабильность обучения.