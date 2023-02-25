Нидерланды больше не зависят от импорта российского газа - глава МИД

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что его страна больше не зависит от импорта российского газа.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По словам министра, именно полномасштабное вторжение России в Украину заставило Нидерланды по-настоящему осознать нежелание зависимости от российского трубопроводного газа. Поэтому были приняты меры для диверсификации источников импорта.

Теперь Нидерланды больше не зависят от российского газа.

Также Гукстра подчеркнул, что Нидерланды будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и чего бы это ни стоило.

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Напомним: