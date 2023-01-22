Нідерланди планують закрити найбільше в Європі газове родовище: причини

Нідерланди планують цього року закрити найбільше в Європі газове родовище з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання з посиланням на урядовців стверджує що, уряд Нідерландів планує закрити сейсмонебезпечне газове родовище Гронінген до 1 жовтня, але буде стежити за тим, чи не виникне дефіцит газу в Європі після цієї зими.

За словами державного секретаря з питань гірничодобувної промисловості Ганса Вілбріфа, за необхідності, родовище може продовжити роботу до жовтня 2024 року.

Газове родовище, розташоване в північно-східному регіоні Нідерландів, недалеко від кордону з Німеччиною, видобуває лише частину свого потенціалу. Проте, видобуток продовжувався, оскільки минулого літа уряд зазнав тиску щодо збільшення видобутку, оскільки вторгнення Росії в Україну спричинило значний дефіцит газу в Європі.

Нагадаємо:

Болгарія розпочала проєкт зі збільшення майже вдвічі своїх газових сховищ, підписавши угоду вартістю 165 млн доларів між оператором газотранспортної системи "Булгартрансгаз" і консорціумом під керівництвом держави.