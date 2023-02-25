Дефицит в энергосистеме отсутствует 2 недели подряд и не прогнозируется - Укрэнерго

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По состоянию на утро субботы, 25 февраля, потребление электроэнергии несколько снизилось из-за выходных, дефицит мощности в системе отсутствует, однако из-за значительных повреждений в Одессе пока действуют почасовые отключения.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует 2 недели подряд и пока не прогнозируется. Сейчас в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.

Также из-за повреждения сетей операторов системы распределения, вызванные вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы.

Добавляется, что в Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому для избежания перегрузки оборудования, которое осталось в работе, применяются графики почасовых отключений.

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Напомним: