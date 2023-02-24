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В Минцифры предлагают продлить льготы по уплате НДС резидентам "Дія.City"

Пятница, 24 февраля 2023, 16:45 - Алексей Павлыш

Льготу, которая освобождала компании IT-сектора от уплаты НДС на протяжении последних 10 лет и прекратила действовать с 1 января 2023 года, могут вернуть для резидентов "Дія.City"

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

"Сейчас продолжаются консультации... Мы предложили, что давайте хотя бы для резидентов "Дія.City" (продолжим льготу - ред.). Эта инициатива поступала от IT-ассоциаций, других игроков. Они предложили такой подход", - сказал Борняков.

По его словам, сначала проводились переговоры с Минфином, комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики относительно продления льготы для всех компаний.

"Они отказываются, ссылаясь на МВФ, а также на то, что, по их убеждению, бюджет теряет поступления, которые мог бы получать", - отметил замминистра.

По его словам, Минцифры поддерживает оба варианта: и продолжение действия льготы только для резидентов "Дія.City", и ее возвращение для всех.

Он пояснил, что льгота может быть возвращена только путем принятия соответствующего закона в Верховной Раде.

По данным Минцифры, компании-резиденты "Дія.City" в 2022 году увеличили отчисления в бюджет на 18,4% по сравнению с 2021 годом. "И это при том, что налоговая нагрузка сохраняется почти на уровне упрощенной системы налогообложения", - добавил Борняков.

Напомним:

В Министерстве финансов Украины не поддерживают введение новой льготы для ІТ-сектора по освобождению программных продуктов от налога на добавленную стоимость.

Подробнее о том, как ІТ-бизнес работает без льготы и сколько она могла стоить бюджету читайте в публикации: Технологии потеряли льготу: как изменилась работа ИТ-бизнеса после возврата НДС

Экономическая правда

IT налоги ПДВ Дія Минцифра
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