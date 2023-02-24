В Минцифры предлагают продлить льготы по уплате НДС резидентам "Дія.City"

Льготу, которая освобождала компании IT-сектора от уплаты НДС на протяжении последних 10 лет и прекратила действовать с 1 января 2023 года, могут вернуть для резидентов "Дія.City"

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

"Сейчас продолжаются консультации... Мы предложили, что давайте хотя бы для резидентов "Дія.City" (продолжим льготу - ред.). Эта инициатива поступала от IT-ассоциаций, других игроков. Они предложили такой подход", - сказал Борняков.

По его словам, сначала проводились переговоры с Минфином, комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики относительно продления льготы для всех компаний.

"Они отказываются, ссылаясь на МВФ, а также на то, что, по их убеждению, бюджет теряет поступления, которые мог бы получать", - отметил замминистра.

По его словам, Минцифры поддерживает оба варианта: и продолжение действия льготы только для резидентов "Дія.City", и ее возвращение для всех.

Он пояснил, что льгота может быть возвращена только путем принятия соответствующего закона в Верховной Раде.