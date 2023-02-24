Кабмин передал в управление ФГИ конфискованные активы российского олигарха Шелкова

Кабинет министров передал в управление Фонда государственного имущества конфискованные по решению суда активы российского миллиардера Михаила Шелкова для их дальнейшей приватизации или аренды.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Как сообщил Мельничук, речь идет об активах, взысканных в доход государства согласно решению ВАКС от 23 января и постановлению Апелляционной палаты ВАКС от 3 февраля.

"Также поручено Фонду государственного имущества зачислить средства от продажи или аренды указанных активов в Государственный бюджет Украины", - написал он.

Напомним:

Решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в доход государства взыскали все активы ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" на 2 миллиарда гривен, владельцем которого является российский олигарх Михаил Шелков.

Служба безопасности Украины разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине.