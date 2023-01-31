В Раде хотят внести изменения в госбюджет-2023: детали

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8399 об увеличении расходов госбюджета на 5,5 млрд грн.

Об этом сообщила в Facebook глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

"Вчера с коллегами зарегистрировали изменения в Государственный бюджет 2023 года, которые наработали совместно с Минфином и Минвосстановления. Проект может стать первыми изменениями в бюджет в этом году. На сайте регистрационный №8399", - написала Пидласа.

По ее словам, в законопроекте, в частности, предложено выделить средства на Минвосстановления, передать ему распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры, а также передать Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд грн) от Минфина в Минвосстановления.

Кроме этого, предусматривается увеличение расходов бюджета на общую сумму 5,5 млрд.

Из них 1,35 млрд грн - новая бюджетная программа на реконструкцию или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетской клиники в Киеве и реабилитационного центра во Львове) - средства будут привлечены за счет кредита от правительства Австрии.

1,12 млрд грн - на программу восстановления мостов (кредит Правительства Великобритании).

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1,28 млрд грн - на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки (за счет возврата в государственный бюджет средств от Фонда безработицы).

"В прошлом году Минэкономики выдало 957 млн грн грантов по этой программе, что позволило создать 3380 новых рабочих мест, поэтому программу однозначно нужно будет продолжать", - отметила Пидласа.

Также предполагается, что около 1,094 млрд грн будет направлено на обустройство пунктов пропуска (за счет кредита правительства Польши), 365,7 млн грн - дополнительно пойдут Фонду частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (за счет гранта Всемирного банка).

При этом 285 млн грн будет направлено на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы (кредит правительства Польши), 80 млн грн - пойдут на закупку спецоборудования для больниц (грант правительства Японии).

Пидласа напомнила, что все кредитные и грантовые соглашения уже подписаны, согласованы, средства частично выделены, поэтому речь идет лишь об их распределении, а не об увеличении долговой нагрузки.

"Все кредитные и грантовые соглашения уже подписаны, согласованы и частично выделены, а следовательно, речь идет лишь об их распределении, а не об увеличении долговой нагрузки", - пояснила глава бюджетного комитета ВР.

Экономическая правда