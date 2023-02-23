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Чехия отправила Украине еще 14 гуманитарных мостов

Четверг, 23 февраля 2023, 18:59 - Анастасия Жарикова
 
Мининфраструктуры

В четверг в Украину начала прибывать новая партия мостов из Чехии – 14 металлических конструкций.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Чешская Республика – лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Это государство первым направило временные металлические мосты для восстановления сообщения в пострадавших от боевых действий областях", - говорится в сообщении.

За прошедший год Чехия подарила Украине 10 переправ. А уже сейчас начала прибывать новая партия из 14-ти конструкций.

"Спасибо союзным странам, которые во время войны пришли на помощь Украине в восстановлении транспортной инфраструктуры", - добавили в министерстве.

Напоминаем:

Украина получила от Норвегии 10 модульных мостов общей стоимостью 30 млн. норвежских крон, выдерживающих тяжелый транспорт. Первая партия мостовых конструкций прибыла 11 января, 17 января "Укравтодор" получил сдачу.

Мининфраструктуры инфрастуктура дороги Чехия
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