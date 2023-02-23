Чехия отправила Украине еще 14 гуманитарных мостов

Мининфраструктуры

В четверг в Украину начала прибывать новая партия мостов из Чехии – 14 металлических конструкций.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Чешская Республика – лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Это государство первым направило временные металлические мосты для восстановления сообщения в пострадавших от боевых действий областях", - говорится в сообщении.

За прошедший год Чехия подарила Украине 10 переправ. А уже сейчас начала прибывать новая партия из 14-ти конструкций.

"Спасибо союзным странам, которые во время войны пришли на помощь Украине в восстановлении транспортной инфраструктуры", - добавили в министерстве.

Напоминаем:

Украина получила от Норвегии 10 модульных мостов общей стоимостью 30 млн. норвежских крон, выдерживающих тяжелый транспорт. Первая партия мостовых конструкций прибыла 11 января, 17 января "Укравтодор" получил сдачу.