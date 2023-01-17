До України прибула остання партія подарованих Норвегією мостів

фото: укравтодор

Україна отримала від Норвегії 10 модульних мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон, що витримують важкий транспорт. Перша партія мостових конструкцій прибула 11 січня, 17 січня "Укравтодор" отримав решту.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору" у Facebook.

"Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення. Вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон.

Технічна допомога фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб процес встановлення мостів на деокупованих територіях оперативно стартував, українські мостобудівники пройдуть тренінг у Польщі, додали в "Укравтодорі". Норвезькі фахівці на прикладі однієї з переданих переправ навчать інженерів складати їх швидко та ефективно.

Зазначається, що Норвегія стала третьою країною, котра від початку російсько-української війни передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше 9 тимчасових мостів подарували Чехія та Франція. Частина цих мостів вже змонтована на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Харківщині.

Нагадаємо:

В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг.

Економічна правда