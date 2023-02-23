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Правительство Британии продлило тарифные льготы для Украины до начала 2024 года

Четверг, 23 февраля 2023, 16:21 - Анастасия Жарикова

В правительстве Соединенного королевства заявили, что продолжают временную либерализацию тарифов для Украины до начала 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

"Либерализация всех тарифов на импорт из Украины и дальше будет применяться ко всему Соединенному Королевству и зависимым от Короны", — заявил министр международной торговли Найджел Хаддлстон в заявлении в парламент.

Напоминаем:

В апреле 2022 года Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

Британия пошлины тарифы экспорт
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Экономическая правда
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