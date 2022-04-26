Британія скасувала всі мита на експорт з України

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Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно угоди про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Так, відтепер скасовані всі тарифи та квоти, що охоплюються торговельною угодою між Британією та Україною, тобто передусім аграрну та промислову продукцію. Такий крок "надасть Україні економічну підтримку у скрутний час", переконані в уряді Сполученого Королівства.

Зазначається, що таке рішення було ухвалене у відповідь на пряме звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів.



"Зняття мит на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують", – повідомив Департамент міжнародної торгівлі Британії.

Крім того, Британія оголосила про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для "придушення героїчного народу України". Серед таких товарів – обладнання для перехоплення та моніторингу. "Це закриє будь-які існуючі лазівки для того, щоб Росія не купувала ці товари у Британії", – додали у відомстві.

Нагадуємо:

Британія та Україна уклали Угоду про вільну торгівлю у 2020 році, після чого її ратифікував український парламент.

Згідно документу, після перехідного періоду у три роки, з 2023 року український експорт мав бути звільнений від мит з боку Британії. Цьогоріч ввізне мито для України мало становити 1/8 від базової ставки. Натомість для Британії угода починала повністю діяти у 2026 році.

УВТ розповсюджується на основні категорії українського експорту, зокрема – промисловість та агропродукцію.