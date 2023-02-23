Meta может сократить еще тысячи рабочих мест после массовых увольнений в ноябре – WP

Материнская компания Facebook - Meta - привлекает HR-менеджеров, юристов, финансовых экспертов и топ-менеджеров к разработке планов по снижению иерархии компании в рамках реорганизации и сокращения штата, что может коснуться тысяч работников.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, которые говорили на условиях анонимности.

По словам собеседника, Meta планирует выдвинуть некоторых лидеров на должности более низкого уровня без прямых подчиненных.

При этом некоторые источники внутри Meta ожидают, что сотрудники, чья должность будет изменена, в конце концов уволятся, что по умолчанию приведет к сокращению рабочей силы компании.

По словам собеседника, помимо сокращения менеджеров, компания также рассматривает возможность более традиционных сокращений, в частности, сокращение некоторых проектов и рабочих мест.

"Эти усилия, направленные на подразделения компании по всему миру, могут не произойти в один день, но, скорее всего, будут развернуты по всей компании в ближайшие месяцы.

Ликвидация рабочих мест происходит после того, как Цукерберг пытался заверить работников, что он "не ожидает новых увольнений" после того, как в ноябре компания сократила 11 000 рабочих мест - примерно 13 процентов своей рабочей силы", - пишет WP.