Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений РФ
Среда, 22 февраля 2023, 13:00 -
В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям России.
Текст документа был обнародован на сайте ВРУ.
СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в РФ банкам, в том числе:
- центральному банку России;
- небанковским кредитным организациям;
- операторам платежных систем;
- профессиональным участникам фондового рынка;
- страховым компаниям;
- инвестфондам;
- другим финучреждениям, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.
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