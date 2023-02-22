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Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений РФ

Среда, 22 февраля 2023, 13:00 - Анастасия Жарикова

В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям России. 

Текст документа был обнародован на сайте ВРУ.

СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в РФ банкам, в том числе:

  • центральному банку России;
  • небанковским кредитным организациям;
  • операторам платежных систем;
  • профессиональным участникам фондового рынка;
  • страховым компаниям;
  • инвестфондам;
  • другим финучреждениям, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.

Новость дополняется…

санкции
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