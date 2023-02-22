Арахамия: хотим забрать у АРМА управление арестованными активами 

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предлагает закрыть Национальное агентство по розыску и управлению активами и передать арестованные активы Фонду госимущества.

Об этом он заявил во время пресс-брифинга "Инвестиции во время войны", сообщает Интерфакс-Украина.

"[АРМА] создавалось как одно из условий либерализации визового режима с ЕС, а в конце концов превратилось в закрытый междусобойчик, где много арестованных активов, все непрозрачно. Хотим передать это ФГИ, через "Прозорро.Продажи", открытый реестр, чтобы все это видели и имели доступ к этим (арестованным) объектам", - заявил он.

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Напоминаем:

Ранее ЭП писала, что в рамках преобразования Фонда госимущества в суверенный фонд, учреждению могут передать в управление конфискованные государством активы россиян. В частности, акции компаний российского олигарха Владимира Евтушенкова, изъятие которых стало первым таким случаем в Украине, передали в управление именно Фонду госимущества.





