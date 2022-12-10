Активи російського олігарха Євтушенкова передали Фонду держмайна

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Уряд передав активами російського олігарха Володимира Євтушенкова в управління Фонду державного майна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, стягнуте згідно оновленого Закону "Про санкції", буде передане в управління Фонду держмайна. Зокрема, з можливістю реалізації завдань, пов’язаних з наповненням бюджету України та відшкодуванням збитків, завданих внаслідок російської агресії", - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Раніше повідомлялось, що вищий антикорупційний суд конфіскував статки путінського олігарха, зокрема 17 об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах 5 господарських товариств:

42,09% у ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя);

59,2% у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ);

59,2% у ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ);

42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя);

34,21 % у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування" (Запоріжжя).

Додається, що з початку роботи міжвідомчої робочої групи (МРГ) РНБО ухвалила, а Президент України своїми указами ввів у дію санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб. МРГ опрацьовані та рекомендовані до розгляду РНБОУ санкційні пропозиції ще проти понад 6 000 осіб.

Нагадаємо:

Міністерство економіки пропонує Кабміну визначити управлінцем конфіскованого майна російського олігарха Володимира Євтушенкова Фонд державного майна.