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Украинцы за время войны зарегистрировали в "Дії"140 тысяч бизнесов

Среда, 22 февраля 2023, 18:23 - Анастасия Жарикова

За период с начала полномасштабной войны через "Действие" открыли 140 тысяч бизнесов.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Они думали, что мы остановимся, подчинимся, сломаемся. Они не знали украинцев. В самый трудный год наши люди продолжали развиваться и начинать собственные бизнесы. Чтобы помогать, чтобы жить", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за год великой войны через "Дію" зарегистрировали:

  • более 136 тысяч ФЛП автоматически
  • более 4 тысяч ООО, более 1700 из них — автоматически, без участия чиновника

В ведомстве подчеркнули, что украинцы продолжали реализовывать бизнес-идеи и поддерживать экономику даже, несмотря на обстрелы и отключение света.

Напоминаем:

Через портал "Дія" украинцы уже подали 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья в результате боевых действий.

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