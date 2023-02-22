Украинцы за время войны зарегистрировали в "Дії"140 тысяч бизнесов
Среда, 22 февраля 2023, 18:23 -
За период с начала полномасштабной войны через "Действие" открыли 140 тысяч бизнесов.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
"Они думали, что мы остановимся, подчинимся, сломаемся. Они не знали украинцев. В самый трудный год наши люди продолжали развиваться и начинать собственные бизнесы. Чтобы помогать, чтобы жить", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за год великой войны через "Дію" зарегистрировали:
- более 136 тысяч ФЛП автоматически
- более 4 тысяч ООО, более 1700 из них — автоматически, без участия чиновника
В ведомстве подчеркнули, что украинцы продолжали реализовывать бизнес-идеи и поддерживать экономику даже, несмотря на обстрелы и отключение света.
Напоминаем:
Через портал "Дія" украинцы уже подали 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья в результате боевых действий.