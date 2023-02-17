У "Дії" зареєстрували 325 тисяч заявок на відшкодування знищеного війною житла

Через портал "Дія" українці вже подали 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла внаслідок бойових дій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ході наради за участю Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінцифри, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він наголосив, що відновлення житла українців – пріоритетний напрямок швидкої відбудови. І саме на це мають бути спрямовані кошти від конфіскованих російських активів.

"На виконання доручень Президента Володимира Зеленського Уряд активно готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі. Наразі через Дію українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла", - додав прем’єр.

В уряді проаналізували ці заявки у розрізі регіонів, обговорили механізм роботи реєстру, де фіксуються руйнування внаслідок війни та визначили три напрямки відшкодування:

на поточний ремонт;

на капітальні ремонтні роботи;

на повну відбудову зруйнованого житла.

"Розраховуємо на якнайшвидше ухвалення законопроєкту 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій рф", - додав очільник Кабміну.

Нагадуємо:

На спецрахунку для відновлення України вже є 17 мільярдів гривень, також протягом року очікуються надходження від НБУ та міжнародних донорів.