Минфин РФ не смог разместить облигации впервые за полгода

Минфин РФ признал аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашением в июле 2036 года несостоявшимся.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление Минфина РФ.

В министерстве заявили, что аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок по "приемлемым уровням цен". Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее Минфин РФ заявлял, что в первом квартале 2023 года планирует разместить ОФЗ объемом 800 млрд рублей. В январе министерство разместило бумаги на 210 млрд рублей.

Напомним:

В январе федеральный бюджет РФ был выполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей (около 25 млрд долларов), при этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей (более 6 млрд долларов), снизившись к январю 2022 года на 46%.

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