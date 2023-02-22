После критики в СМИ Heineken уверяет, что не отказался от планов уйти из России

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Пивоваренный концерн Heineken после критики в СМИ относительно того, что компания, вероятно, нарушила свое обещание уйти из РФ, заверил, что не отказался от продажи своего бизнеса в России, но этот процесс тормозится из-за поиска подходящего покупателя. Об этом говорится в заявлении компании. Ранее нидерландские СМИ поставили под сомнение то, что концерн выполнит свое обещание, данное в марте 2022 года, о выходе с российского рынка. "Мы шокированы и расстроены тем, что продолжает происходить в Украине. Сила и стойкость украинского народа поражает, несмотря на ужасы, которые продолжают происходить в стране. С приближением мрачной годовщины войны в Украине вполне понятно, что внимание СМИ обращается к роли компаний, которые ведут свою деятельность в России. К сожалению, некоторые сообщения о позиции компании вводят в заблуждение, и мы считаем необходимым объяснить решения, которые мы приняли, шаги, которые мы предприняли, и наше постоянное стремление найти покупателя для нашего бизнеса в России. Мы очень обеспокоены недавними публикациями в СМИ, которые ошибочно утверждают, что "Heineken нарушила свое обещание уйти из России". Это категорически не соответствует действительности и вводит в заблуждение", - говорится в позиции Heineken. В компании уверяют, что "упорно работают над тем, чтобы передать бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных условиях".

"Мы ожидаем, что это приведет к значительным финансовым потерям для компании, которые составят около 300 миллионов евро. Между тем, наши местные коллеги из Heineken Россия делают все возможное, чтобы сохранить бизнес после полного исключения бренда Heineken® из листинга, чтобы избежать национализации и гарантировать, что их средства к существованию не находятся под угрозой.

Хотелось бы уточнить, что между компанией Heineken и нашим местным бизнесом в России не происходит никакого обмена средствами, и мы не получаем никаких дивидендов, корпоративных сборов или роялти (ни за один из брендов)", - добавили в компании.

Там добавили, что планируют закрыть сделку по продаже бизнеса в первой половине 2023 года.

"В конце марта 2022 года мы приняли решение покинуть Россию. Мы стали первой мировой пивоваренной компанией, которая сделала это.

В то время мы четко осознавали, что к процессу выхода нужно подходить очень осторожно, не забывая о безопасности и благополучии наших сотрудников.

Мы также столкнулись - и продолжаем сталкиваться сегодня - с вполне реальным риском того, что если мы прекратим нашу деятельность, российское правительство может принять меры против наших сотрудников или принять решение о национализации нашего бизнеса. Многие другие компании, которые имеют значительные инвестиции и большое количество работников в стране, выражали подобное беспокойство.

Чтобы минимизировать эти риски, мы пришли к выводу, что нам необходимо продолжать работать в сокращенном режиме в течение переходного периода, пока мы будем пытаться передать наш бизнес новому владельцу в полном соответствии с законами", - резюмировали в компании.

Напоминаем:

Нидерландский пивной концерн Heineken заявил о прекращении экспорта пива в РФ, а также – новых инвестиций в страну.

Heineken N.V. объявила о решении уйти из РФ – бизнес передадут новому владельцу.

Экономическая правда