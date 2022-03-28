Heineken уходит из РФ: бизнес передадут новому владельцу

Нидерландская пивоваренная компания Heineken N.V. объявила о решении уйти из РФ – бизнес передадут новому владельцу.

Об этом говорится в заявлении компании от 28 марта.

"Мы в шоке и глубоко расстроены, наблюдая, как война в Украине продолжает разворачиваться и усиливаться.

Ранее мы объявили, что Heineken прекратил новые инвестиции и экспорт в Россию, прекратил производство, продажу и рекламу бренда, а также объявили, что не будем принимать какой-либо выгоды или прибыли от нашего бизнеса в России", – говорят в компании.

После стратегического обзора своей деятельности в компании пришли к выводу, что право собственности Heineken на бизнес в России "больше не является устойчивым и жизнеспособным в нынешних условиях".

"В результате мы решили покинуть Россию.

Мы стремимся упорядоченно передать наш бизнес новому владельцу в полном соответствии с международным и местным законодательством. Чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших сотрудников, а также минимизировать риск национализации, мы пришли к выводу, что важно продолжать недавно сокращенные операции в течение этого переходного периода", – добавили в Heineken.

В компании гарантировали, что заработная плата 1800 сотрудникам будет выплачена до конца 2022 года, также обещают сделать все возможное, чтобы обеспечить их будущее трудоустройство.

"Мы не получим прибыли от какой-либо передачи права собственности. После завершения передачи Heineken больше не будет представлен в России", – подчеркнули в компании.

Компания также спишет убытки на 400 млн евро.

Напоминаем:

Нидерландский пивной концерн Heineken заявил о прекращении экспорта пива в РФ, а также – новых инвестиций в страну.

Экономическая правда