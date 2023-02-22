В АРМА ответили на претензии относительно конкурса на управляющего производителя "Моршинской"

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Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) заявило, что не наделено полномочиями принимать решения о том, какие активы следует арестовывать, какими управлять, а какими - нет, а выполняет решения суда. Об этом сообщается на сайте агентства. "Поскольку основой и необходимой предпосылкой передачи активов в управление АРМА является арест, то именно объем, содержание и качество ареста в значительной степени определяют логику действий агентства. Ключевыми индикаторами судебных решений, которые влияют на эффективность управленческих мероприятий, являются прежде всего полнота ареста (включение всех составляющих актива, а не отдельных частей), а также четкое и корректное определение пути управления (передача управляющему или реализация на торгах). В случае с активами производителей и дистрибьюторов минеральных вод, в частности "Моршинской", на конкурс выставлены арестованные корпоративные права иностранных компаний. АРМА не объявляло конкурсный отбор для имущественных комплексов соответствующих предприятий, поскольку такое имущество не передавалось агентству в управление", - пояснили в АРМА. В то же время по арестованным и переданным в управление АРМА акциям ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" конкурс не объявлялся ввиду того, что в резолютивной части судебного постановления не определен путь управления активом, добавили в агентстве. "Агентство не имеет дискреционных полномочий самостоятельно выбирать, каким путем управлять любым арестованным объектом, поэтому в данной ситуации обратилось с официальным письмом в правоохранительный орган о необходимости уточнения этого аспекта.

Так же правоохранители проинформированы о целесообразности наложения ареста и передачу в управление АРМА не только корпоративных прав, но и имущества упомянутых субъектов хозяйствования для обеспечения возможности эффективного распоряжения различными типами активов, входящих в структуру указанного бизнеса", - говорится в позиции АРМА.

Относительно сроков проведения конкурса в АРМА заявили, что речь идет только о сроке приема документов от потенциальных управляющих, а не о времени на "заключение сделки".

"Следует заметить, что в случае отсутствия участников или несоответствия представленных документов установленным требованиям, срок приема документов может быть продлен или принято решение об объявлении повторного конкурса. Новый конкурсный отбор, где объектами управления будет также имущество вышеуказанных компаний, возможен только после наложения ареста на такие активы и их передачи Агентству.

АРМА остается открытым к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе представителями украинского бизнеса, для выяснения всех проблемных вопросов и партнерской работы над поиском эффективных решений", - добавили в агентстве.

Напоминаем:

Инвестиционная группа Dragon Capital призвала Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), остановить уже объявленный и запустить новый конкурс на управляющего активами группы компаний IDS Borjomi. В компании заявили о нарушениях в его проведении.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, объявило конкурс на управляющего производителя минеральных вод, в частности, торговых марок "Моршинская", "Миргородская" и Borjomi.

В июне 2022 года суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн грн в компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману.

В Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-группы"). На рынке, кроме того, что компания является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину, она представлена рядом брендов, в частности, водами "Моршинская" и "Миргородская".