Украинские банки вдвое увеличили прибыль относительно января прошлого года

В январе 2023 года прибыль украинских банков выросла в 2,1 раза относительно января 2022 года, то есть последнего месяца до начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, платежеспособные банки по итогам января получили 14,7 млрд грн чистой прибыли. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - 7,1 млрд грн.

При этом, доходы банков выросли на 55% по сравнению с результатом января 2022 года и составили 38,7 млрд грн, расходы - на 35% до 24,0 млрд грн.

Напоминаем:

За 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в пять раз - до 11 млрд грн, причем некоторые ранее самые прибыльные банки опустились до самых убыточных.