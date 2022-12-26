Банки в Україні скоротили прибуток вп’ятеро за січень-жовтень

За 10 місяців року прибуток українських банків скоротився понад як впятеро – до 11 млрд грн, причому деякі раніше найприбутковіші банки опустилися до найбільш збиткових.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані НБУ.

З 67 банків в Україні майже третина, 21 банк, завершили період із сукупним збитком у 19 млрд грн. З серпня відсоток збиткових банків скоротився з 38% до 31%. Натомість загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.

Частка державних банків у загальному прибутку традиційно найбільша і за рік зросла з 51% до 62,4%, передусім – через результати діяльності Приватбанку. Відповідно, частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банків із приватним капіталом – з 18% до 11,6% у 2022 році.

Так, Приватбанк заробив найбільше з прибутком у 17,8 млрд грн, що на 33% менше у порівнянні з відповідним періодом торік.

У половини банків з торішньої десятки найприбутковіших банків суттєво погіршилась ситуація. Так, три з них наразі мають великі збитки і замикають рейтинг банків за прибутковістю. Йдеться про Укргазбанк (-3,65 млрд грн), Альфа-банк (-4,22 млрд грн), Укрексімбанк (-8,38 млрд грн).

Деяким банкам вдалося покращити свої показники у порівнянні з відповідним періодом торік. Так, прибуток Укрсиббанку за 10 місяців року понад як вдвічі перевищив торішні показники і становив 2,62 млрд грн. Завдяки цьому він піднявся на 10 пунктів та посів друге місце у рейтингу банків.

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З 16 банків з іноземним капіталом лише 9 вийшли в "плюс" за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов складає 7,9 млрд грн. Укрсиббанк (2,6 млрд грн), Райффайзен (2,5 млрд грн) та Сітібанк (1,9 млрд грн).

Загальний прибуток банків з приватним капіталом з додатнім балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн. Більш ніж третину, 36% або 1,26 млрд грн, заробив Універсал банк.