Минфин привлек от продажи ОВГЗ 9,5 миллиарда: ставки двухлетних бумаг снизили

Министерство финансов на аукционах во вторник, 21 февраля, разместило военных облигаций на 9,5 миллиарда гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство доразместило ОВГЗ со сроком погашения 9 месяцев под 15% и привлекло 535 млн грн.

От доразмещения бумаг со сроком погашения 1 год под 18,5% удалось привлечь 49 млн. рублей.

Облигации под 18,51% со сроком погашения 2 года продали на 7,39 млрд грн, ставка была снижена с 19,07%.

Также Минфин разместил полгодичных долларовых бумаг под 4,25% на 43 миллиона долларов.

"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - добавили в министерстве.