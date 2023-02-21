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Минфин привлек от продажи ОВГЗ 9,5 миллиарда: ставки двухлетних бумаг снизили

Вторник, 21 февраля 2023, 18:16 - Анастасия Жарикова

Министерство финансов на аукционах во вторник, 21 февраля, разместило военных облигаций на 9,5 миллиарда гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство доразместило ОВГЗ со сроком погашения 9 месяцев под 15% и привлекло 535 млн грн.

От доразмещения бумаг со сроком погашения 1 год под 18,5% удалось привлечь 49 млн. рублей.

Облигации под 18,51% со сроком погашения 2 года продали на 7,39 млрд грн, ставка была снижена с 19,07%.

Также Минфин разместил полгодичных долларовых бумаг под 4,25% на 43 миллиона долларов.

"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - добавили в министерстве.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 14 февраля, привлекло от продажи военных облигаций 11,4 миллиарда гривен, изменив ставки двух гривневых бумаг.

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