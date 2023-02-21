Кабмин утвердил порядок проведения е-аукционов во время большой приватизации

Кабинет министров утвердил порядок проведения электронных аукционов во время большой приватизации - в правительстве говорят, что процесс станет более прозрачным, конкурентным и результативным.

Такое решение приняли на заседании правительства 21 февраля.

"Правительство продолжает реформу корпоративного управления и приватизацию. Только с начала года в рамках так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, приватизация вместе с диджитализацией и дерегуляцией являются ключевыми элементами антикоррупционной стратегии правительства.

Напомним:

Сообщалось, что с начала года в государственный бюджет от приватизации госимущества поступило 645 млн грн, из них 464 млн грн - только за 14 дней февраля.

Экономическая правда