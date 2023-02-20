"Армия восстановления": безработным выплатили уже более 40 миллионов

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" уже привлекли почти 6,5 тысяч безработных, за что государство уже выплатило им 40 млн грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"С начала этого года в "Армию восстановления" было привлечено почти 3 тысячи безработных, которые выполняют общественно полезные работы.

Недавно такие работы были начаты в Николаевской области, которая стала одиннадцатым регионом, который присоединился к проекту. Всего с его старта осенью 2022 года почти 6,5 тысяч безработных получили от государства оплату за выполнение работ по восстановлению на общую сумму 40 млн грн", - рассказала заместитель министра.

По ее словам, больше всего безработных привлечено к "Армии восстановления" в Полтавской области - 2018 человек, Киевской - 1099 человек, Сумской - 1064 человека, Донецкой - 938 человек.

За выполнение таких работ они получают оплату в размере не менее 6700 грн, что больше, чем средний размер выплаты пособия по безработице, который получает человек, находясь на учете в центре занятости, добавили в Минэкономики.

При этом виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона.