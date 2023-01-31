"Армия восстановления": безработным выплатили более 30 миллионов

В рамках проекта "Армия восстановления" государство уже выплатило безработным более 30 млн грн за выполнение общественно полезных работ.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"На сегодня к "Армии восстановления" привлечено уже более 5 тысяч безработных в 10 областях. Государство выплатило им за выполнение общественно полезных работ более 30 млн грн, в том числе с начала 2023 года - 6,3 млн грн", - рассказала Бережная.

По ее словам, в этом году правительство увеличило финансирование на выполнение таких работ до 104 млн грн.

"И надеемся, что другие регионы, в которых еще не осуществляются общественно полезные работы, в ближайшее время присоединятся к этому проекту, а в областях, где они уже начаты, активнее привлекать к ним безработных", - добавила заместитель министра.

По ее словам, к выполнению таких работ больше всего безработных сейчас привлечено в Полтавской области - почти 1500 человек, Сумской - более 1000 человек, Киевской - более 900 человек, Донецкой - 710 человек.

При этом виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона.

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В частности, безработных привлекают к разбору завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, обустройству подвальных помещений под укрытие, фасовке гуманитарной помощи, приготовлению пищи военным, плетению маскировочных сеток.

За выполнение таких работ они получают не менее 6700 грн, что больше, чем средний размер выплаты пособия по безработице.

Бережная также рассказала, что среди безработных, которых привлекают к "Армии восстановления", есть как мужчины, так и женщины в почти равной пропорции, большинство из них - люди в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, по профессиональной группе это преимущественно квалифицированные рабочие (сельского и лесного хозяйства, рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию технологического оборудования и машин).

Проект "Армия восстановления" был введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.

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Напоминаем:

Правительство активизировало механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Сообщалось, что к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлечено уже почти 4,5 тысячи безработных в девяти регионах.

Экономическая правда