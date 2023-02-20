Зарплаты работников Amazon могут сократиться вдвое из-за падения акций – WSJ

Резкое падение акций Amazon за последний год ухудшило план вознаграждения технологической компании, в результате чего зарплаты работников были значительно ниже целевой, кроме этого в дальнейшем они смогут упасть на 15-50%.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники рассказали, что Amazon выплачивает своим корпоративным сотрудникам значительную часть их годовой зарплаты ограниченными пакетами акций.

Длительное падение акций компании приведет к тому, что зарплата на 2023 год будет на 15–50% ниже прогнозируемых целей, которые Amazon поставила сотрудникам.

"Наша модель вознаграждения направлена на то, чтобы поощрять работников думать как владельцы, поэтому она связывает общее вознаграждение с долгосрочными показателями компании", – сказал представитель Amazon в заявлении, отправленном по электронной почте.

Он объяснил, что такая модель имеет определенный потенциал повышения из года в год и риски, поскольку цена акций может колебаться, но исторически сложилось, что у Amazon она очень хорошо работает для людей, имеющих долгосрочный взгляд.

За прошлый год акции Amazon упали более чем на 35% на фоне более широкого замедления развития технологий и замедления роста розничного бизнеса Amazon.