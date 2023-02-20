Судоходный гигант Maersk продал логистические активы в РФ

Датский логистический гигант Maersk заключил соглашение о продаже своих логистических объектов в РФ - в Санкт-Петербурге и Новороссийске - компании IG Finance Development Limited.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Отмечается, что соглашение с IG Finance Development Limited закрыто и вступило в силу с 17 февраля.

"Продажа Maersk этих двух объектов является следствием решения компании, принятого в марте 2022 года, о прекращении деятельности в России.

Мы рады, что нашли нового владельца наших двух логистических объектов в России и таким образом выполнили наше решение о продаже всех наших активов в этой стране. На протяжении всего процесса продажи мы, как компания, чувствовали большую ответственность перед 50 сотрудниками, оставшимися на этих двух объектах, и мы рады, что им будет предложена работа в рамках новой структуры", - говорится в заявлении.

Транзакция получила необходимые регуляторные разрешения в ЕС и России, и после приобретения объектов IG Finance Development Limited заключила соглашение с компанией "Ароса", крупным импортером продуктов питания в России, на управление объектами в Санкт-Петербурге и Новороссийске, добавили в компании.

Поскольку никаких дальнейших разрешений не требуется, сделка по продаже активов закрыта и вступает в силу 17 февраля 2023 года.