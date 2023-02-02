Украине нужен импорт до 2 гигаватт электроэнергии из ЕС – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил о необходимости обсуждения с международными партнерами необходимости увеличения импорта электроэнергии из стран ЕС до 2 ГВт.

Об этом он сказал во время совместного заседания правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве, передает "Укринформ".

"Относительно вопросов энергетики, мы надеемся на активизацию нашего сотрудничества по восстановлению и трансформации энергетического сектора Украины.

Мы сегодня говорим о необходимости расширения возможностей импорта электроэнергии в Украину до 2 гигаватт, в поддержку проектов по децентрализации нашей энергосистемы, например - начать масштабную программу производства солнечной энергии украинскими домохозяйствами и общинами", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в сфере энергетики Украина планирует расширение пропускной способности сетей между нашим государством и странами ЕС, координацию вопроса безопасности газоснабжения, участие в совместных закупках газа, усиление работы для внедрения европейского зеленого курса.

Напомним:

С началом 2023 года начался импорт электроэнергии в Украину из Европы, пока он происходит в небольших объемах, однако Министерство энергетики рассчитывает на его увеличение.

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Экономическая правда