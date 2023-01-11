Небольшой импорт электроэнергии в Украину уже продолжается с 1 января – Минэнерго

С началом 2023 года начался импорт электроэнергии в Украину из Европы, пока он происходит в небольших объемах, однако Министерство энергетики рассчитывает на его увеличение.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас импорт небольшой, но он продолжается с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", - сказал министр.

Комментируя возможные объемы импорта, Галущенко отметил, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.

"Многое будет зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", - добавил министр.

По его словам, вопросом импорта на сегодня занимаются многие трейдеры - не только государственный "ЭКУ", но и частные "ЭРВ", группа "ДТЭК".

По его словам, Минэнерго согласовало коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) в объеме 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем.

ВИДЕО ДНЯ

Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерний пиковый период, однако привлечение импорта значительно снижает объем небаланса.

Экономическая правда