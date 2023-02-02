Приватбанк в прошлом году получил более 30 миллиардов чистой прибыли

Государственный ПриватБанк по результатам 2022 года получил 30,25 миллиарда гривен чистой прибыли, система отделений во время войны работала на 80%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

ПриватБанк завершил 2022 год с чистой прибылью 30,25 млрд грн в условиях военного положения в Украине, длительной неопределенности и потребности в поддержке собственных работников, клиентов и малого и среднего бизнеса. Это предварительные данные до подтверждения годовой финансовой отчетности банка внешним аудитором", - говорится в сообщении.

В прошлом году банк выдал 23,8 млрд грн малому и среднему бизнесу, что обусловило увеличение кредитного портфеля юридических лиц после вычета резервов на 58%. Средства бизнеса в банке выросли на 37% или 35,6 млрд грн.

Объем депозитов и средств физических лиц вырос на 107,7 млрд. грн. или 48%.

В течение года новыми клиентами ПриватБанка стали более 150 тысяч граждан, общее количество клиентов составляет 19,1 млн человек.

Сервисом Приват24 стало пользоваться на 1,3 млн больше человек, всего сервисом пользуется 13,1 млн человек.

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"Для покрытия повышенных кредитных рисков в условиях войны, в 2022 году ПриватБанк сформировал резервы на сумму более 14,5 млрд грн. Также в течение года были сформированы резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: под потери наличных денег и других активов из-за разрушения помещений и банкоматов", - добавили в финучреждении.

Расходы банка в условиях роста инфляции расходы выросли всего на 5% или 0,9 млрд грн.

Приватбанк

Напоминаем:

Государственный Ощадбанк по итогам 2022 года получил 690 миллионов гривен чистой прибыли.