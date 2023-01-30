Ощадбанк у 2022 році отримав 690 мільйонів прибутку

Державний Ощадбанк за підсумками 2022 року отримав 690 мільйонів гривень чистого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У фінустанові зазначили, що попри роботу в умовах воєнного стану банк зберіг стабільність роботи та забезпечив прибуткову діяльність. За попередніми даними, чистий прибуток Ощаду за підсумками 2022 року становить 690 млн грн.

Порівняно з роком напередодні:

операційний дохід зріс на 1,6 млрд грн і становить 21,7 млрд грн;

процентні доходи збільшились на 1,1 млрд грн (до 22,4 млрд грн);

обсяг чистого непроцентного доходу зріс на 0,8 млрд грн (до 7,6 млрд грн).

Процентні витрати навпаки зменшились на 0,4 млрд грн (до 7,5 млрд грн).

"На результати Ощаду мала вплив і переоцінка фінансових інструментів – так, за наявності в портфелі банку цінних паперів з індексованою вартістю результат переоцінок фінансових інструментів та валютної позиції за підсумками року становить 4,8 млрд грн", – додали в банку.

Крім того, Ощадбанк доформував резерви на 12,1 млрд грн, що в 4,3 раза більше, ніж в 2021 році, оскільки було зважено можливі втрати в звітному році внаслідок погіршення якості кредитного портфеля, викликаного активною війною.

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Також у 2022 році Ощадбанк вступив до Фонду гарантування вкладів фізосіб, сплативши 777 млн грн внесків, що відповідно зменшило обсяг річного прибутку порівняно з попереднім роком.

"У надважких умовах воєнного стану Ощадбанк зміг зберегти прибутковість. Це дає нам можливість утримувати капітал на достатньому рівні та дає перспективи для виплати державі дивідендів. Однак позитивний результат ще має бути підтверджено зовнішнім міжнародним аудитом. Головний результат року для нас – стабільна робота всього банку, мережі відділень, дистанційних каналів обслуговування та завдяки цьому – збереження довіри понад 7 мільйонів клієнтів", – прокоментував голова правління банку Сергій Наумов.

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