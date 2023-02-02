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В "Киевпастрансе" рассказали, когда запустят двухэтажные автобусы, подаренные Берлином

Четверг, 2 февраля 2023, 13:39 - Алексей Павлыш
 
ФОТО: BVG/STEFAN LEUTHOLF

В "Киевпастрансе" заявили, что сейчас ищут лучшие маршруты для запуска 4 двухэтажных автобусов, которые ранее подарил Киеву Берлин.

Об этом пишет "БЖ" со ссылкой на ответ "Киевпастранса" на запрос.

"Автобусам необходимо пройти процедуры регистрации и сертификации, получить соответствующее оборудование для функционирования электронного билета, GPS-трекеры и системы аудиовизуального оповещения.

Учитывая технические характеристики указанных автобусов, продолжается определение маршрутов, на которых планируется их задействовать", - рассказали в "Киевпастрансе".

Также в пресс-службе добавили, что долгая продолжительность ввода в эксплуатацию автобусов обусловлена именно техническими характеристиками транспортного средства.

Отмечается, что сейчас в "Киевпастранс" детально изучают всю транспортную сеть Киева, чтобы выбрать лучший маршрут для этих автобусов.

"На будущий маршрут курсирования повлияют возможности автобусов заезжать на транспортные развязки и проезжать под всеми мостами.

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В планах - сделать маршрут магистральным с минимальным количеством остановок для комфорта пассажиров, чтобы не пришлось часто подниматься и спускаться со второго этажа автобуса", - пишет "БЖ".

При этом сроки решения вопроса пока неизвестны, но в компании заверили, что прилагают все усилия.

В "Киевпастранс" также рассказали, что новые трамваи "Татра-Юг" будут менять старый транспорт на левом берегу Киева.

Напомним:

Ранее сообщалось, что компания берлинского общественного транспорта BVG передаст Киеву четыре подержанные двухэтажные автобусы, также Львов получит комплектующие для трамваев.

Экономическая правда

транспорт Киев
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