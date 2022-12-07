Берлин передаст Киеву двухэтажные автобусы

Компания берлинского общественного транспорта BVG передаст Киеву четыре подержанных двухэтажных автобуса, также Львов получит комплектующие для трамваев.

Об этом сообщает RBB со ссылкой на пресс-службу BVG.

До этого автобусы эксплуатировались в Берлине в течение двенадцати лет. Перед передачей в Украину их отремонтировали и привели в соответствующее состояние.

Кроме того, Берлин передаст Львову комплектующие для трамваев "Татра", которые уже выведены из эксплуатации в Берлине. BVG передает всю трансмиссию и запасные части для Tatra KT4D, оставшиеся на складе. Львов приобрел 30 подержанных вагонов этого типа в BVG пять лет назад.

Отмечается, что этой передачей Берлин хочет поддержать Украину в сохранении мобильности несмотря на войну, ведь в результате российских атак было повреждено много транспортных средств.