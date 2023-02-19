В аннексированном Крыму национализировали около 700 активов украинцев

В аннексированном Крыму местные власти приняли решение о национализации около 700 объектов, которые принадлежали украинским физическим лицам.

Об этом пишет "Коммерсант".

Председатель государственного совета региона Владимир Константинов отметил, что среди лиц, чье имущество национализировали, есть известные бизнесмены и политики: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

Константинов уточнил, что к национализированным активам относятся земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Он добавил, что после оценки изъятого имущества оно будет выставлено на торги и передано "заинтересованным собственникам".

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества, пойдут на нужды участников боевых действий в Украине на стороне России. Предварительно с продажи национализированных активов планируют получить 1 млрд рублей.

Напомним:

Так называемые власти Крыма приняли решение о "национализации" имущества "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия" - в перечень вошли около 500 объектов недвижимости.