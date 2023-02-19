Microsoft предоставит украинским прокурорам бесплатный доступ к платформе Azure

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Компания Microsoft предоставит бесплатный доступ к своей облачной платформе Azure.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

О соответствующем решении договорились во время встречи в Мюнхене Генеральный прокурор Андрей Костин и вице-президент Microsoft Брэд Смит.

По словам генпрокурора, Microsoft Azure позволит улучшить сбор и анализ доказательств военных преступлений РФ. Он также добавил, что установление полной цепи тех, кто стоит за преступлениями, невозможно без применения методов OSINT - разведка на основе открытых данных.

Напомним:

Корпорация Microsoft расширяет поддержку Украины до конца 2023 года и предоставит технологическую помощь на 100 миллионов долларов.