До полноценной программы поддержки Украины остались считанные недели - МФВ

директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва getty images

Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, сейчас план должен быть одобрен руководством Фонда.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью CNBC.

Георгиева подчеркнула, что решение о новой программе должны приниматься оперативно, поскольку время не играет на руку Украине в этих чрезвычайных условиях войны.

"Мы говорим о нескольких неделях, это не очень долгий период времени", - добавила она, отвечая на вопрос о сроках реализации программы.

По словам Георгиевой, в МВФ уверены, что Украина выполняет свои требования по фискальной политике, управлению, борьбе с коррупцией и стабильности финансового сектора.

"У нас есть страна, где работают институты. Где выплачиваются пенсии. Где существуют социальные услуги. Где правительство заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы", - пояснила директор МВФ.

Всего в МВФ оценивают, что Украине в этом году может понадобиться финансовая поддержка на сумму в пределах 40-48 млрд долларов.