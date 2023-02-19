До полноценной программы поддержки Украины остались считанные недели - МФВ
Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, сейчас план должен быть одобрен руководством Фонда.
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью CNBC.
Георгиева подчеркнула, что решение о новой программе должны приниматься оперативно, поскольку время не играет на руку Украине в этих чрезвычайных условиях войны.
"Мы говорим о нескольких неделях, это не очень долгий период времени", - добавила она, отвечая на вопрос о сроках реализации программы.
По словам Георгиевой, в МВФ уверены, что Украина выполняет свои требования по фискальной политике, управлению, борьбе с коррупцией и стабильности финансового сектора.
"У нас есть страна, где работают институты. Где выплачиваются пенсии. Где существуют социальные услуги. Где правительство заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы", - пояснила директор МВФ.
Всего в МВФ оценивают, что Украине в этом году может понадобиться финансовая поддержка на сумму в пределах 40-48 млрд долларов.
Георгиева добавила, что кроме поддержки украинской экономики в условиях войны, реформы также помогут "ускорить" усилия Украины, направленные на вступление в ЕС.
Соответственно, одним из приоритетов сотрудничества МВФ и Украины является помощь в направлении присоединения страны к ЕС.
Напомним:
В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась Миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы - сотрудники Фонда и украинская власть достигли договоренностей на уровне персонала.