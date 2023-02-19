В энергосистеме дефицит отсутствует и не прогнозируется - "Укрэнерго"

getty images

В украинской энергосистеме по состоянию на воскресенье, 19 февраля, потребление электроэнергии является самым низким за всю неделю, дефицит мощности отсутствует и не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Потребление самое низкое за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Рост потребления прогнозируется вечером и завтра на утро. Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении", - отмечают в "Укрэнерго".

Также сообщается, что все электростанции работают согласно командам диспетчеров "Укрэнерго" и графикам. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется.

Следовательно, лимиты потребления в области не доводились. В то же время в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления будут продолжены уже завтра.

В то же время сетевые ограничения все еще действуют в Одессе и Одесском районе. Также почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.

Напомним: