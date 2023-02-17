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На вихідних у Києві та області, попри резерв, можливі відключення світла: райони та графіки

П'ятниця, 17 лютого 2023, 19:44 - Анастасія Жарикова

У Києві та області на вихідних можливо застосовуватимуться стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

"18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт",  - йдеться в повідомленні.

Обмеження можливі в:

  • суботу з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі.
  • неділю з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Крім цього, у зв’язку з ремонтами на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. 

І в суботу, і в неділю електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі", - запевнили в ДТЕК.

Стабілізаційні графіки відключення світла можна переглянути за посиланнями: Київ, Київська область.

Нагадуємо:

У п'ятницю, 17 лютого, та на вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності - генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

Економічна правда

Київ ДТЕК електроенергія
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