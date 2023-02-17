На вихідних у Києві та області, попри резерв, можливі відключення світла: райони та графіки
У Києві та області на вихідних можливо застосовуватимуться стабілізаційні відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
"18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.
Обмеження можливі в:
- суботу з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берегу та в Голосіївському районі.
- неділю з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.
Крім цього, у зв’язку з ремонтами на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району.
І в суботу, і в неділю електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.
"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі", - запевнили в ДТЕК.
Стабілізаційні графіки відключення світла можна переглянути за посиланнями: Київ, Київська область.
Нагадуємо:
У п'ятницю, 17 лютого, та на вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності - генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.
Економічна правда