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Правительство арестовало 75% акций "Мелитопольгаз" - мэр Федоров

Суббота, 18 февраля 2023, 16:03 - Игорь Пилипив
 
getty images

Кабмин арестовал 75% акций ЧАО "Мелитопольгаз", руководство которого одним из первых в городе пошло на сотрудничество с врагом, их передадут госпредприятию "Черноморнефтегаз".

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Глава Мелитополя подчеркнул, что именно председатель правления "Мелитопольгаза" Олег Квач пошел на сотрудничество с россиянами, заставлял коллектив писать заявления на увольнение и переходить работать на "новую" власть.

Также Квач направил письмо в Запорожскую ОГА, поставив перед фактом украинскую власть, что перерегистрирует предприятие в российском банке.

По словам Федорова, управленческое решение Правительства о передаче арестованных акций позволяет уже сейчас начать формирование менеджмента и технического персонала "Мелитопольгаза", который не был причастен к любым формам коллаборации.

Напомним:

Россияне с 1 января 2023 года планировали запретить обращение гривны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

газ правительство РФ
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