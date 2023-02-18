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Болгария перенесла переход на евро на год до января 2025 года

Суббота, 18 февраля 2023, 10:00 - Экономическая правда

Болгария отсрочила на год введение евро, новая плановая дата - 1 января 2025 года.  

Об этом сообщила министр финансов Росица Велкова, передает Радио Свобода.

Ранее планировалось ввести евро с 1 января 2024 года, однако сейчас, по словам Велковой, эта дата больше не является актуальной. 

Причиной отсрочки стало не принятие парламентом необходимых законодательных изменений, в частности меры по борьбе с отмыванием денег, также Болгария не соответствует критерию уровня инфляции, заявила Велкова.

Министр добавила, что европейские партнеры считают, что Болгария опоздала с принятием законодательства.

С 1997 года Болгария придерживается строгого режима экономии, согласно которому национальная валюта, лев, привязана к евро по фиксированному курсу.

Напомним:

Новый премьер-министр Болгарии Кирилл Петков подтвердил обязательство правительства принять евро за два года, несмотря на слабую поддержку граждан.

Болгария евро ЕС
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