На выходных в Киеве и области, несмотря на резерв, возможны отключения света: районы и графики
В Киеве и области на выходных будут возможно применяться стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
"18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графику в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Ограничения возможны в:
- субботу с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и Голосеевском районе.
- воскресенье с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.
Кроме этого, в связи с ремонтами в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района.
И в субботу, и в воскресенье электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.
"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме", - заверили в ДТЭК.
Стабилизационные графики отключения света можно просмотреть по ссылкам: Киев, Киевская область.
Напоминаем:
В пятницу, 17 февраля, и на выходных энергосистема будет работать с резервом мощности – генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.
Экономическая правда