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На выходных в Киеве и области, несмотря на резерв, возможны отключения света: районы и графики

Пятница, 17 февраля 2023, 19:44 - Анастасия Жарикова

В Киеве и области на выходных будут возможно применяться стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графику в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ограничения возможны в:

  • субботу с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и Голосеевском районе.
  • воскресенье с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

Кроме этого, в связи с ремонтами в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района.

И в субботу, и в воскресенье электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.

"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме", - заверили в ДТЭК.

Стабилизационные графики отключения света можно просмотреть по ссылкам: Киев, Киевская область.

Напоминаем:

В пятницу, 17 февраля, и на выходных энергосистема будет работать с резервом мощности – генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление.

Экономическая правда

Киев ДТЭК электроэнергия
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