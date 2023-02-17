На выходных в Киеве и области, несмотря на резерв, возможны отключения света: районы и графики

В Киеве и области на выходных будут возможно применяться стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графику в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ограничения возможны в:

субботу с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и Голосеевском районе.

воскресенье с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

Кроме этого, в связи с ремонтами в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района.

И в субботу, и в воскресенье электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.

"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме", - заверили в ДТЭК.