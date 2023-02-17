У п'ятницю та на вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності – Міненерго
У п'ятницю, 17 лютого, та на вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності - генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За словами Галущенка, у п'ятницю та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.
"Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності.
В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю", - заявив міністр.
При цьому у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.
Нагадаємо:
Дефіциту потужності в енергосистемі немає упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.
Економічна правда