У п'ятницю та на вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності – Міненерго

У п'ятницю, 17 лютого, та на вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності - генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами Галущенка, у п'ятницю та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

"Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю", - заявив міністр.

При цьому у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.

Нагадаємо:

Дефіциту потужності в енергосистемі немає упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.

Економічна правда