Правительство предлагает создать государственные резервы в ряде сфер
Кабинет Министров на заседании в пятницу одобрил законопроект "О государственных резервах", которым предлагается создать мобилизационный резерв для обеспечения страны в любое время.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.
Правительство предлагает создать мобилизационный резерв, чтобы государство всегда было обеспечено всеми первоочередными вещами.
"Планируем коренным образом изменить подходы к работе госрезерва, который очень долго оставался потомком советской системы. Предлагаем создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв", – написал Шмигаль.
Глава Кабмина пояснил, что формирование резервов будет проходить по следующим сферам:
- продовольственная;
- медицинская;
- энергетическая;
- техническая.
Напоминаем:
Кабинет Министров на заседании в пятницу, 17 февраля, утвердил ряд изменений, касающихся государственных закупок.