Правительство предлагает создать государственные резервы в ряде сфер

Кабинет Министров на заседании в пятницу одобрил законопроект "О государственных резервах", которым предлагается создать мобилизационный резерв для обеспечения страны в любое время.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Правительство предлагает создать мобилизационный резерв, чтобы государство всегда было обеспечено всеми первоочередными вещами.

"Планируем коренным образом изменить подходы к работе госрезерва, который очень долго оставался потомком советской системы. Предлагаем создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв", – написал Шмигаль.

Глава Кабмина пояснил, что формирование резервов будет проходить по следующим сферам:

продовольственная;

медицинская;

энергетическая;

техническая.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 17 февраля, утвердил ряд изменений, касающихся государственных закупок.