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Правительство предлагает создать государственные резервы в ряде сфер

Пятница, 17 февраля 2023, 18:03

Кабинет Министров на заседании в пятницу одобрил законопроект "О государственных резервах", которым предлагается создать мобилизационный резерв для обеспечения страны в любое время.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Правительство предлагает создать мобилизационный резерв, чтобы государство всегда было обеспечено всеми первоочередными вещами.

"Планируем коренным образом изменить подходы к работе госрезерва, который очень долго оставался потомком советской системы. Предлагаем создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв", – написал Шмигаль.

Глава Кабмина пояснил, что формирование резервов будет проходить по следующим сферам: 

  • продовольственная;
  • медицинская;
  • энергетическая;
  • техническая.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 17 февраля, утвердил ряд изменений, касающихся государственных закупок.

Кабмин резервы
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