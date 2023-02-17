Правительство утвердило изменения в государственных закупках: что нового

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 17 февраля, утвердил ряд изменений, касающихся государственных закупок.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Делаем важные шаги к большей прозрачности и открытости в сфере государственных закупок", - заявил глава правительства.

В частности, будет расширен перечень публикуемых в системе закупочных данных.

Также уменьшается количество случаев, когда закупки могут проходить без использования электронной системы. Все договоры, приложения и внесения изменений в договоры по результатам аукционов должны быть опубликованы в системе.

"После начала полномасштабной войны часть закупок стала менее публичной из-за вопросов национальной безопасности. Однако мы должны возвращаться к прозрачным процедурам, чтобы минимизировать коррупционные риски. Нулевая толерантность к коррупции для нас – ключевой принцип", - добавил Шмыгаль.

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