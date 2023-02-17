В "Дії" зарегистрировали 325 тысяч заявок на возмещение уничтоженного войной жилья
Через портал "Дія" украинцы уже подали 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья в результате боевых действий.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе совещания с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Он подчеркнул, что восстановление жилья украинцев – приоритетное направление быстрого восстановления. И именно этому должны быть направлены средства от конфискованных российских активов.
"Во исполнение поручений Президента Владимира Зеленского правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилищном секторе. В настоящее время через действие украинцы подали более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья", - добавил премьер.
В правительстве проанализировали эти заявки в разрезе регионов, обсудили механизм работы реестра, где фиксируются разрушения в результате войны и определили три направления возмещения:
- на текущий ремонт;
- на капитальные ремонтные работы;
- на полное восстановление разрушенного жилья.
"Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий России", - добавил глава Кабмина.
Напоминаем:
На спецсчете для восстановления Украины уже есть 17 миллиардов гривен, также в течение года ожидаются поступления от НБУ и международных доноров.