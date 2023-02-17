В "Дії" зарегистрировали 325 тысяч заявок на возмещение уничтоженного войной жилья

Через портал "Дія" украинцы уже подали 325 тысяч сообщений об уничтожении или повреждении жилья в результате боевых действий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе совещания с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Он подчеркнул, что восстановление жилья украинцев – приоритетное направление быстрого восстановления. И именно этому должны быть направлены средства от конфискованных российских активов.

"Во исполнение поручений Президента Владимира Зеленского правительство активно готовится к запуску восстановительных проектов в жилищном секторе. В настоящее время через действие украинцы подали более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья", - добавил премьер.

В правительстве проанализировали эти заявки в разрезе регионов, обсудили механизм работы реестра, где фиксируются разрушения в результате войны и определили три направления возмещения:

на текущий ремонт;

на капитальные ремонтные работы;

на полное восстановление разрушенного жилья.

"Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий России", - добавил глава Кабмина.

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